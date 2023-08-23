В кинотеатрах Башкирии покажут мультфильм «Северные Амуры»

Мне кажется, самая главная оценка – это оценка маленьких зрителей. Они все смотрели затаив дыхание. Когда была финальная песня, и они хлопали в такт и подпевали слова, – я думаю, это очень дорогого стоит.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре