В кинотеатрах Башкирии покажут мультфильм «Северные Амуры»

31 августа в кинотеатрах Башкирии стартует показ мультфильма «Северные Амуры». Во всероссийский прокат лента выйдет 12 октября. Предпремьерный показ прошел в Москве.
Мультфильм режиссера Руслана Тавабилова рассказывает историю о пяти башкирах, которым предстоит пройти ряд сражений. Французы прозвали их «Северными Амурами», потому что неуловимые конники были вооружены луком и стрелами.
Слова сенатора подтвердила одна из юных зрительниц. После просмотра девочка призналась, что полтора часа пролетели для нее незаметно.
В мультфильме сделан акцент на башкирскую аутентичность: природу и характер народа. Президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев подчеркнул, что «Северных Амуров» необходимо показать широкому кругу зрителей: «Конечно, это должно стать не единичным случаем выпуска картины только в Башкирии, безусловно, такую картину должно посмотреть максимальное количество зрителей в Российской Федерации».
Над мультфильмом работали студии «Муха» и «Башкортостан», продюсировали картину Артур Абдрахманов, Юнир Аминев и Камиль Бузыкаев.