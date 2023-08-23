В кинотеатрах Башкирии покажут мультфильм «Северные Амуры»

31 августа в кинотеатрах Башкирии стартует показ мультфильма «Северные Амуры». Во всероссийский прокат лента выйдет 12 октября. Предпремьерный показ прошел в Москве.

Фото №1 - В кинотеатрах Башкирии покажут мультфильм «Северные Амуры»

Мультфильм режиссера Руслана Тавабилова рассказывает историю о пяти башкирах, которым предстоит пройти ряд сражений. Французы прозвали их «Северными Амурами», потому что неуловимые конники были вооружены луком и стрелами.

Мне кажется, самая главная оценка – это оценка маленьких зрителей. Они все смотрели затаив дыхание. Когда была финальная песня, и они хлопали в такт и подпевали слова, – я думаю, это очень дорогого стоит.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Слова сенатора подтвердила одна из юных зрительниц. После просмотра девочка призналась, что полтора часа пролетели для нее незаметно.

Мы увидели, на самом деле, передачу тех самых духовно-нравственных ценностей, которые необходимо взращивать в наших детях.

Римма Галушина, сенатор комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

В мультфильме сделан акцент на башкирскую аутентичность: природу и характер народа. Президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев подчеркнул, что «Северных Амуров» необходимо показать широкому кругу зрителей: «Конечно, это должно стать не единичным случаем выпуска картины только в Башкирии, безусловно, такую картину должно посмотреть максимальное количество зрителей в Российской Федерации».

Над мультфильмом работали студии «Муха» и «Башкортостан», продюсировали картину Артур Абдрахманов, Юнир Аминев и Камиль Бузыкаев.

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