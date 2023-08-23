В Башкирии за сутки не зафиксировали лесных пожаров

В пресс-службе министерства лесного хозяйства Башкирии сообщили о пожароопасной ситуации в регионе.
По данным на 23 августа, в республике не зафиксировали лесных пожаров. Возгорание на территории 2,7 га Кананикольского лесничества ликвидировали.
23 августа в Башкирии прогнозируются 1-5 классы пожарной опасности. Всего с 31 марта в республике зарегистрирован 151 лесной пожар, из которых 59 возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем, 14 — переход с земель иных категорий, 73 от природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 5 — от техногенного объекта. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 3389,4 га.