Жителей Уфы приглашают понаблюдать за главной звездой в телескоп

В этот четверг все желающие смогут бесплатно наблюдать Солнце в специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, в котором работает чрезвычайно сложная уникальная система фильтрации. Перед объективом расположен интерференционный узкополосный резонатор Фабри-Перо, дающий полосу пропускания световых волн всего <0,7 Ангстрем в линии водорода (H-альфа), узком видимом диапазоне — это позволяет наблюдать детали хромосферы на диске Солнца и обеспечивает высочайший контраст изображения.