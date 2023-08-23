В Минсельхозе Башкирии рассказали, как идёт сбор урожая в республике

В Башкортостане собрали более двух млн тонн зерна нового урожая. Хозяйства районов республики убрали две третьих всех площадей, что составляет 1 млн 143 тыс. гектаров. Средняя урожайность – 21 центнер с гектара. Работы на озимом клине завершены.
Сегодня активно убирают яровые культуры. Больше всего аграрии намолотили ячменя – почти 700 тыс. тонн, а также яровой пшеницы – 370 тыс. тонн.
Как рассказали в Минсельхозе, определённую сложность представляют дожди, идущие в некоторых районах республики. Впрочем, они же и помогают при посеве озимых.