Уфимка перевела «иностранцу» крупную сумму денег

Уфимка 46 лет поверила мошеннику и лишилась достаточно крупной суммы денег, рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Фото №1 - Уфимка перевела «иностранцу» крупную сумму денег

По словам потерпевшей, в социальных сетях она познакомилась с иностранцем Джеймсом Морисаном. Почти два месяца они общались, за этот период времени заморский жених сумел завоевать доверие женщины и попросил помочь ему.

Суть просьбы заключалась в том, чтобы уфимка перевела ему деньги в долг и оплатила доставку. Женщина без раздумий согласилась и отправила «Джеймсу» 425 тысяч рублей. Однако после этого иностранец перестал выходить на связь, а его страница в социальной сети заблокирована.   

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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