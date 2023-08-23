Уфимка перевела «иностранцу» крупную сумму денег

По словам потерпевшей, в социальных сетях она познакомилась с иностранцем Джеймсом Морисаном. Почти два месяца они общались, за этот период времени заморский жених сумел завоевать доверие женщины и попросил помочь ему.

Суть просьбы заключалась в том, чтобы уфимка перевела ему деньги в долг и оплатила доставку. Женщина без раздумий согласилась и отправила «Джеймсу» 425 тысяч рублей. Однако после этого иностранец перестал выходить на связь, а его страница в социальной сети заблокирована.