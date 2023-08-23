Уфимка перевела «иностранцу» крупную сумму денег

Уфимка 46 лет поверила мошеннику и лишилась достаточно крупной суммы денег, рассказали в пресс-службе МВД по республике.
По словам потерпевшей, в социальных сетях она познакомилась с иностранцем Джеймсом Морисаном. Почти два месяца они общались, за этот период времени заморский жених сумел завоевать доверие женщины и попросил помочь ему.
Суть просьбы заключалась в том, чтобы уфимка перевела ему деньги в долг и оплатила доставку. Женщина без раздумий согласилась и отправила «Джеймсу» 425 тысяч рублей. Однако после этого иностранец перестал выходить на связь, а его страница в социальной сети заблокирована.
По данному факту возбуждено уголовное дело.