В столице Башкирии в четвёртый раз прошли летние игры «Уфимская крепость»

В деревне Локотки Кировского района столицы республики традиционно в четвёртый раз прошли летние игры «Уфимская крепость». Порядка 1000 спортсменов разных возрастов проверили свои силы в мас-рестлинге, перетягивании каната, борьбе куреш, футболе и других дисциплинах. На мероприятии собрались как любители спорта, так и профессионалы.

«Уфимская крепость» – это не просто соревнования, но и праздник спорта. В течение всего дня на спортивном стадионе в деревне Локотки участники состязались в футболе, мас-рестлинге, борьбе куреш, перетягивании канатов, силовом экстриме, шашках и баскетболе.

Участниками были спортсмены абсолютно разных возрастов. Например, в шашках самой юной стала восьмилетняя Амелия Закирова, а самой старшей – Минигуль Масагутова. Ей 76 лет. Этим видом спорта она заинтересовалась ещё в школьные годы. Помимо этого, увлекалась настольным теннисом, волейболом и шахматами. Она часто принимает участие в городских турнирах по шашкам. В своё время даже попала на всесоюзные пионерские соревнования. В её архивной папке благодарственные письма, дипломы, почетные грамоты и автографы от именитых шашистов.

В мас-рестлинге собрались спортсмены из Туркменистана, Узбекистана, Турции и нашей республики. Сейчас этот вид спорта набирает обороты. На играх свои силы попробовал даже премьер-министр республики Ирек Сагитов и выиграл со счётом: 2:0.

А Ринат Бадретдинов из Чекмагуша только год профессионально занимается мас-рестлингом. До этого увлекался гиревым спортом. За это время он принимал участие на всероссийских стартах и евразийских играх в Уфе, где становился победителем.

Ежегодно это мероприятие проводится накануне начала учебного года. Для зрителей также провели концерт и показательные выступления.