В Уфу вернулись победители и призёры чемпионата России по карате

Три медали завоевали представители республики на главном турнире сезона. Победителями в своих весовых категориях стали Эрнест Шарафутдинов и Анна Кудрявцева. Соревнования проходили в городе Орле.
Оба спортсмена провели по четыре поединка. На прошлом взрослом чемпионате России Анна Кудрявцева была дебютанткой и тогда не смогла попасть в тройку сильнейших, уступив в первом же поединке. На этот раз она провела работу над ошибками и выиграла во всех встречах.
Шарафутдинов в финале также не дал усомниться в своих силах и одержал досрочную победу со счётом: 9:0. Интересно, что на прошлой неделе каратист из Башкортостана выиграл золотую медаль на играх стран СНГ. Тогда он успел вернуться домой всего на один день и сразу же отправился на чемпионат страны.
Всего на соревнованиях в Орле участвовали шесть представителей республики. Их встречали родственники, тренеры, а также воспитанники уфимской спортшколы олимпийского резерва №12. В прошлом году на чемпионате России башкирские каратисты завоевали две золотые медали. В этом улучшили результат и заработали три награды. Бронза на счету Аиды Бикметовой. Она провела пять поединков, уступив за выход в полуфинал представительнице Новосибирской области.