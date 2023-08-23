В Уфу вернулись победители и призёры чемпионата России по карате

Три медали завоевали представители республики на главном турнире сезона. Победителями в своих весовых категориях стали Эрнест Шарафутдинов и Анна Кудрявцева. Соревнования проходили в городе Орле.

Оба спортсмена провели по четыре поединка. На прошлом взрослом чемпионате России Анна Кудрявцева была дебютанткой и тогда не смогла попасть в тройку сильнейших, уступив в первом же поединке. На этот раз она провела работу над ошибками и выиграла во всех встречах.

Шарафутдинов в финале также не дал усомниться в своих силах и одержал досрочную победу со счётом: 9:0. Интересно, что на прошлой неделе каратист из Башкортостана выиграл золотую медаль на играх стран СНГ. Тогда он успел вернуться домой всего на один день и сразу же отправился на чемпионат страны.