В селе Подымалово появится крупнейший в Башкирии агропарк

Сегодня в селе Подымалово Уфимского района Башкирии заложен первый камень в строительство крупнейшего в республике агропарка, который получит название «Таврос Агропарк». Этой информацией полился Глава региона Радий Хабиров в своих социальных сетях.

По его словам, этот проект послужит основой продовольственной безопасности Башкирии. На этом месте возведут центр аграрных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также большой оптовый продовольственный рынок. Посетители агропарка смогут приобрести здесь продукты и сырье по доступным ценам и просто хорошо провести время с семьей.