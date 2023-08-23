В Уфе на набережной реки Белой прошла велогонка

Участие в ней приняли те, кто занимается велоспортом лишь время от времени или совсем недавно. Новый проект получил название «Велобатыр».
Даже если ты совсем не занимаешься спортом, у тебя есть шанс почувствовать себя настоящим гонщиком. Гонку «Велобатыр» организовали специально для тех, кто ищет возможность оторвать себя от дивана и приобщиться к физической активности. Для того, чтобы стать участником, почти не нужно выполнять никаких особых требований.
В программе было две дистанции. Для менее подготовленных на 12 километров, подлиннее – на 28. Гонщики стартовали на набережной Белой под памятником Салавату Юлаеву и доезжали до монумента «Дружба». Не все выбирали для старта обычный велосипед. Рустам Шафиков решил преодолеть трассу на фэтбайке.
В стартовой зоне организаторы подготовили арт-объект. Он сделан из номеров, которые использовали участники фестиваля «День 1000 велосипедистов». В палатке напротив медики всем желающим показали, как оказывать первую помощь. Победу в гонке на 12 километров одержал Александр Пенков. И тут же поделился секретом успеха.
Участники гонки «Велобатыр» не намерены долго сидеть без дела. Уже третьего сентября они слезут с велосипедов и преодолеют различные дистанции в рамках Уфимского марафона.