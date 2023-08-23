В Уфе прошёл региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта»

Летом 2023 года по всей стране стартовал первый Всероссийский марафон «Земля спорта». Так и в столице нашей республике прошёл региональный этап – физкультурно-спортивный праздник провели на стадионе «Динамо».

150 спортсменов собрались на уфимском марафоне. Они состязались в различных дисциплинах: мас-рестлинг, силовой экстрим, перетягивание канатов и других. К тому же все желающие могли попробовать себя в упражнениях по нормативам ГТО. Победители регионального этапа в конце августа отправятся на финальные соревнования в Москву.