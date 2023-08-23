В Башкирии установят мемориальную доску Юрию Шатунову на здании школы, в которой он учился

В Башкирии 6 сентября, в день 50-летнего юбилея легендарного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, пройдут памятные мероприятия. К примеру, на фасаде здания школы-интерната, в которой училась будущая звезда, будет открыта мемориальная доска.

Сегодня это учебное заведение называется Республиканской гимназией-интернатом № 3 имени первого Президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова. По словам директора гимназии Шаймурата Тимербулатова, Юрий Шатунов обучался в этой школе с 1982 по 1984 год. Тогда учебное заведение носило другое название – школа-интернат № 2 имени Ю. А. Гагарина.

Инициатива об установлении мемориальной доски, которую уже изготовили в Новосибирске, принадлежит московским фанатам певца, уточнил Шаймурат Тимербулатов. На доске изображен артист и помещен небольшой текст.