В Уфе взят под госохрану дом, в котором жил Федор Шаляпин

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил русский певец Шаляпин Ф.И.». Объект расположен в Уфе, по улице Гоголя, 1.

По информации пресс-службы ведомства, эксперты очень подробно изучили этот памятник архитектуры, установили особенности планировки и конструкций, вид фасадов здания. В предмет охраны включены местоположение строения, объемно-пространственное решение и его декоративное убранство.

Известно, что ранее улица Гоголя называлась Ханыковской – в честь Оренбургского губернатора Якова Владимировича Ханыкова (1818-1862). Он был известным географом и картографом. А в начале 1820-х он служил секретарем Императорского русского географического общества.

Гоголевской эта улица стала в ноябре 1901 года. Именно здесь в трехоконном деревянном доме Борисовых в 1891 году и проживал будущий великий певец Федор Шаляпин, что подтверждают историки и краеведы.