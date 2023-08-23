В Башкирии при строительстве моста через реку Быстрый Танып погрузили свайные опоры

В Бураевском районе при строительстве временного моста через реку Быстрый Танып погружено уже 30% свайных опор. Мост возводится в круглосуточном режиме.
Продолжается поставка пролетных строений с завода. Часть деталей моста уже находятся на объекте. После завершения работ по монтажу свай строители приступят к сборке пролетных строений.
Сдать временный мост в эксплуатацию планируется в сентябре. Напомним, на сегодня водители могут воспользоваться альтернативными путями объезда по дорогам: Дюртюли—Бураево, Дюртюли—Нефтекамск, Красный Холм—Нефтекамск, Кузбаево—Янаул.
Что касается реконструкции аварийного моста через реку Быстрый Танып на 162 км дороги Уфа—Бирск—Янаул в Бураевском районе, то в 2023 году планируется приступить к проектно-изыскательским работам. На их реализацию требуется не менее 1 года. Затем начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции моста. По расчетам специалистов, на это потребуется еще не менее 2 лет.
При возникновении нештатных ситуаций можно обратиться по телефону 8-927-082-02-19 либо по телефону круглосуточной диспетчерской Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.