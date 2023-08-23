В Башкирии при строительстве моста через реку Быстрый Танып погрузили свайные опоры

Что касается реконструкции аварийного моста через реку Быстрый Танып на 162 км дороги Уфа—Бирск—Янаул в Бураевском районе, то в 2023 году планируется приступить к проектно-изыскательским работам. На их реализацию требуется не менее 1 года. Затем начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции моста. По расчетам специалистов, на это потребуется еще не менее 2 лет.