В городе на Неве откроется выставка, посвященная культуре коренного населения Башкирии

В рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге жители и гости города смогут посетить башкирский этнодвор «Земля кочевников – край легенд», который развернется в Государственной академической капелле. 25 августа здесь начнет работу выставка «В сердце Евразии. Башкиры».
Экспозиция включает в себя несколько разделов. В частности, в разделе «Этнография башкирского народа» будет транслироваться образ традиционного кочевого жилища в виде полуюрты. Ее интерьер характеризуется исключительной простотой, рациональностью, строгой конструктивностью и включает в себя предметы декоративного убранства.
Жители северной столицы и гости города смогут увидеть ценнейший памятник народного творчества – национальный костюм, в котором отражаются не только природная среда, хозяйственно-бытовой уклад, но и этнические особенности башкирского народа, его духовная культура и верования.
У петербуржцев появится уникальная возможность постичь секреты искусства вышивки, узорного ткачества, ковроткачества, резьбы по дереву, изготовления музыкальных инструментов башкир.
Второй раздел выставки - «Сокровища Национального музея Республики Башкортостан» – презентует одни из самых редких и аттрактивных образцов башкирских украшений, хранящихся в музее. Здесь для жителей города на Неве будут продемонстрированы многообразие башкирских украшений и различные ювелирные техники, использовавшиеся при их изготовлении.
Оригинальной фотолокацией для посетителей выставки станет раздел «ВЫБОРноетКАЧЕСТВО». Узорная народная одежда, полотенца, занавесы для разграничения жилого пространства, скатерти, являющиеся яркими образцами традиционного выборного ткачества башкирского народа предстанут перед посетителями в контексте кочевого и стационарного жилища в экспозиционном пространстве без единой витрины.
Ждем всех 25 – 27 августа в одном из главных центров музыкального искусства России – Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.