В городе на Неве откроется выставка, посвященная культуре коренного населения Башкирии

Экспозиция включает в себя несколько разделов. В частности, в разделе «Этнография башкирского народа» будет транслироваться образ традиционного кочевого жилища в виде полуюрты. Ее интерьер характеризуется исключительной простотой, рациональностью, строгой конструктивностью и включает в себя предметы декоративного убранства.