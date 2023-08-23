В Башкирии поймали угонщика «Жигулей», который собирался в лес за вениками

В Белебеевском районе в полицию обратился 63-летний местный житель, у которого угнали автомобиль ВАЗ-21041, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной информации, мужчина приехал после работы домой и поставил машину возле гаража своего дома, приоткрыв окна и оставив ключи в замке зажигания. Спустя некоторое время они вместе с супругой решили ехать в Белебей. Однако, машины возле гаража не оказалось.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий госавтоинспекторы обнаружили угнанный автомобиль в 300 метрах от места преступления. За рулем находился 40-летний житель деревни Алексеевки в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что на угнанной машине собирался ехать в лес за вениками, но в дороге она заглохла.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.