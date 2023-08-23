Радий Хабиров дал старт строительству крупнейшего в Башкирии агропарка

Многопрофильный оптово-логистический центр продаж нового формата охватит несколько субъектов России для снабжения и торговли пищевой продукцией. Платформа объединит оптовых поставщиков и потребителей продуктов питания.

Радий Хабиров на церемонии открытия отметил, что место будет востребовано в том числе и у обычных жителей региона, которые смогут закупаться для дома всей семьей по доступным ценам. Объем инвестиций составит 25 млрд рублей. Будет создано полторы тысячи рабочих мест. Якорным резидентом станет группа компаний «Таврос».

Глава республики вместе с руководством предприятия и представителями федеральных ведомств заложил в основание будущего агропарка капсулу с пожеланиями. Её вскроют уже после окончания строительства. Реализация проекта рассчитана до 2026 года.

Важно, что этот проект, который находится в начальной стадии реализации, является приоритетным для республики. Все меры поддержки, которые положены для таких объектов, мы обязательно предоставим. Потому что речь идёт о продовольственной безопасности. Радий Хабиров, Глава Башкортостана