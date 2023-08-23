Мобилизованные из Башкирии после отпуска отправилась в зону СВО

Сегодня утром группа мобилизованных из республики после двухнедельного отпуска отправилась в зону проведения специальной военной операции. Перед «Уфа-Ареной» их провожали родные, близкие и друзья. За короткий отпуск бойцы успели отдохнуть в родных краях и набраться сил для решения дальнейших боевых задач.

Я рада была его повидать. Мы не виделись с сентября – десять месяцев. Свалился, как снег на голову: никому ничего не сообщил, приехал. Это было потрясающе. Я им горжусь.

Светлана Асабина

Мой сын говорит, что тоже будет военным, когда вырастит. Его зовут Амирхан, собирается в первый класс.

Позывной «Сакмар»

27-го пришла повестка. 28-го призвали в военкомат. 29-го мы уже уехали. Всё так быстро получилось. Я являюсь заместителем командира взвода, командир орудия. В артиллерии служу.

Позывной «Нурик»

Я в башкирском полку один кировский. Я очень рад, что у меня появились братья-мусульмане.

Позывной «К-700»

По поручению Главы Башкортостан для доставки бойцов выделены комфортабельные автобусы. Перед посадкой на построении обратился военный комиссар республики Михаил Блажевич. Он пожелал бойцам достойной службы и скорейшего возвращения, а также чтобы не переживали за родных и близких: они под надёжной защитой руководства региона.

Большие меры социальной поддержки. Для детей это питание в школах, проезд в автобусах. На федеральном уровне очень много льгот. Например, поступление детей участников СВО в вузы вне конкурса на бюджетные места.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
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