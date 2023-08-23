Мобилизованные из Башкирии после отпуска отправилась в зону СВО

Сегодня утром группа мобилизованных из республики после двухнедельного отпуска отправилась в зону проведения специальной военной операции. Перед «Уфа-Ареной» их провожали родные, близкие и друзья. За короткий отпуск бойцы успели отдохнуть в родных краях и набраться сил для решения дальнейших боевых задач.
По поручению Главы Башкортостан для доставки бойцов выделены комфортабельные автобусы. Перед посадкой на построении обратился военный комиссар республики Михаил Блажевич. Он пожелал бойцам достойной службы и скорейшего возвращения, а также чтобы не переживали за родных и близких: они под надёжной защитой руководства региона.