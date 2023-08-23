В Башкирии отец и сын погибли, отравившись угарным газом

Сегодня днем в экстренные службы поступила информация от очевидца о том, что отец и сын не могут выбраться из гаража: им обоим стало плохо.  

Фото №1 - В Башкирии отец и сын погибли, отравившись угарным газом

Трагедия случилась в Белорецке. На место инцидента прибыли спасатели.

Мужчину, 1958 рождения, вытащили из гаража местные жители. Второго, 1984 года рождения, из погреба достали спасатели с помощью альпинистского снаряжения.  

Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавших. Однако мужчины скончались.

По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом в гараже.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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