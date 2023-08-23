Молодёжь Башкирии на фестивале «Йыйын-2023» поборется за грант в 1 млн руб.

В Бурзянском районе проходит второй день молодёжного гражданского форума ПФО. Из 17 регионов страны прибыли более 1500 участников. В течение четырёх дней они будут жить в палаточном лагере и участвовать в различных видах активности. Одно из социально значимых событий форума – грантовый конкурс Росмолодёжи. Проекты победителей будут реализованы в регионах.