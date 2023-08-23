В Башкирии начались съемки фильма «Не оставляй нас»

В Иглинском районе в селе Охлебинино начались съёмки картины «Не оставляй нас» под эгидой киностудии «Башкортостан». Это фильм о вечных ценностях: добре и зле, чести и совести, когда жизнь преподносит непростые испытания, как важно остаться человеком.

Традиционный ритуал перед началом съёмочного процесса – тарелку разбивают о штатив на удачу. Каждый участник забирает осколок со своим именем.

Вилюра Исяндавлетова несколько лет вынашивала идею этого фильма: впечатлила книга Айгиза Баймухаметова, действие которой происходит в детском доме во времена развала Советского союза.

Книга Айгиза Баймухаметова переведена на 16 языков. По его произведениям в 89 странах организованы спектакли. А в Башкортостане и Кыргызстане книгу включили в школьную программу, но фильм снимают впервые. Съёмкам предшествовал кропотливый труд: нужно было найти обстановку, соответствующую тому времени.

Ещё одна задача – найти героев. Режиссёру пришлось объездить всю республику. В итоге собрался актёрский состав со всего Башкортостана.

Останется съёмочная группа в составе 30 человек в Иглинском районе в селе Охлебинино на месяц. Затем предстоит поработать ещё в Уфе.