Министр спорта Башкирии встретился с участниками II Игр стран СНГ и их тренерами

В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошла встреча министра спорта Башкортостана Руслана Хабибова со спортсменами-участниками II Игр стран СНГ и их тренерами. Ребята поделились впечатлениями о прошедших стартах и принесли свои награды.

Спортсмены из Башкортостана завоевали 14 медалей – девять золотых, две серебряных и три бронзовых. Стрелок Матвей Потапов привёз из Минска пять наград. Также на встрече присутствовали победители игр Елена Надолько из тайского бокса и Эрнест Шарафутдинов из карате. Отдельно отметили победу Дмитрия Усаева из Бирска в прыжках в высоту, которая была добыта в тяжёлых погодных условиях.