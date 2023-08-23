Новый агропарк под Уфой позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест

В Уфимском районе Радий Хабиров дал старт строительству агропарка. Многопрофильный оптово-логистический центр продаж нового формата охватит несколько субъектов России для снабжения и торговли пищевой продукцией. Платформа объединит оптовых поставщиков и потребителей продуктов питания.

Объем инвестиций составит 25 млрд рублей. Будет создано полторы тысячи рабочих мест. Якорным резидентом стала группа компаний «Таврос». Глава республики вместе с руководством предприятия и представителями федеральных ведомств заложил в основание будущего агропарка капсулу с пожеланиями, ее вскроют уже после окончания строительства. Реализация проекта рассчитана до 2026 года.

Важно, что этот проект, который находится в начальной стадии реализации, является приоритетным для республики. Все меры поддержки, которые положены для таких объектов, мы обязательно предоставим. Потому что речь идёт о продовольственной безопасности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Таврос» – это крупнейший инвестор республики в агропромышленный комплекс. Объем вложенных средств за пять лет превысил 20 млрд рублей. В активе компании много уже реализованных инвестпроектов, в частности это свинокомплексы, комбикормовый завод, зерносушилки. На стадии завершения модернизация Чишминского сахарного завода.