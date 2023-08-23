Радий Хабиров принял участие в молодёжном форуме «Йыйын-2023»

Молодёжь Башкортостана на «Йыйыне» поборется за грант в один миллион рублей. В Бурзянском районе продолжает работу IV Молодежный форум Приволжского федерального округа. Участие в мероприятии принял глава республики Радий Хабиров. Формат события на этот раз – палаточный лагерь с тематическими шатрами. Один из социально-значимых проектов форума – грантовый конкурс Росмолодежи. Победители смогут получить финансовую поддержку своих идей.

Пока одни играют в игры на сплочение, другие, несмотря на каникулы, слушают лекции. Платформу молодёжь выбирает самостоятельно по своим интересам. Учащихся средних профессиональных учреждений, к примеру, интересует студенческое самоуправление – они готовы взять на себя руководящие роли.

Меня заинтересовало студенческое самоуправление. Я буду развивать проект у себя в колледже. Дмитрий Бардуков, участник «Йыйын-2023»

К форуму некоторые готовились особенно тщательно. Изучали социальные проблемы и придумывали пути их решения. На площадке прошёл всероссийский конкурс молодёжных проектов. Сегодня участники «Йыйына» защищали свои идеи, победителей объявят в ближайшее время. Лучший заберёт миллион рублей.

Я выяснила, что в районе мало читают, и решила сделать проект для читающей молодежи. Элина Имангулова, участница «Йыйын-2023»

Без истории нет будущего. Здесь объединили молодёжь, выходцев республики, но получающих знания в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Учёный из МГИМО поделился опытом сохранения этнической самобытности в любом месте проживания на примере ногайской народности.

Форум «Йыйын» стартовал 22 августа и продлится до 25. По традиции в программе как образовательные, так и культурно-спортивные события. Современная молодёжь не только талантливая, но и смелая. Проверить физическую силу они смогли в башкирском многоборье бяйге. Идеология мероприятия опирается на колорит и обычаи республики.

Участие в молодёжном форуме ПФО принял глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона встретился с активистами местных отделений «Движения первых». Открытый диалог с участниками о самых волнующих вопросах: семейных ценностях, спецоперации и в целом развитии республики.