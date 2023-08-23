В Башкирии Роспотребнадзор проверяет школы перед 1 сентября

Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверкам школ к 1 сентября. Специалисты обращают внимание на состояние учебных кабинетов, пищеблоков и медицинских пунктов.

Всё должно соответствовать эпидемиологическим нормам и быть безопасным для детей. С проверкой комиссия побывала в новом центре образования №51 города Уфы.