В Башкирии Роспотребнадзор проверяет школы перед 1 сентября

Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверкам школ к 1 сентября. Специалисты обращают внимание на состояние учебных кабинетов, пищеблоков и медицинских пунктов.
Всё должно соответствовать эпидемиологическим нормам и быть безопасным для детей. С проверкой комиссия побывала в новом центре образования №51 города Уфы.
В Башкортостане проверили 675 школ. Особое внимание уделялось благоустройству территории, антиковидной профилактике, маркировке мебели, освещению, микроклимату и комфортной среде для учеников. В целом комиссия высоко оценила подготовку учреждений к новому учебному году. На данный момент все объекты подтвердили свою высокую готовность.