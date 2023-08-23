В Уфе стартовал форум «Дни ритейла в Приволжье»

В Башкортостане появятся новые логистические центры, рестораны быстрого питания и фабрика-кухня. Соглашения о строительстве подписали на форуме «Дни ритейла в Приволжье», который стартовал сегодня в Уфе. Мероприятие собрало на одной площадке представителей торговых сетей, предпринимателей, поставщиков товаров и кулинаров. В рамках мероприятия состоялся чемпионат гостеприимства Gastro Master.

Кому-то такой подход к составлению школьного меню покажется чересчур изысканным. Однако повара считают иначе: именно через полезную еду закладывается фундамент здоровья подрастающего поколения. На фестивале гостеприимства эксперты оценивали блюда по многим показателям, причем не только из сферы социального питания. Соревнования проходили между кулинарами всех мастей.

Столь пристальное внимание к еде – не просто ради удовлетворения аппетита. Развивая сферу общепита, можно делать более привлекательным и сам регион. В Ассоциации кулинаров России, например, рекомендуют больше внимания в меню уделять национальным блюдам, отмечая: путь к сердцу туриста также лежит через желудок.

Эксперты отмечают, что сейчас представители гастрономического бизнеса стали активнее взаимодействовать с мелкими фермерами, которым порой гораздо проще поставить свой продукт в ресторан, нежели на полки магазинов. На форуме, кстати, было немало производителей, которые могли найти для себя новые рынки сбыта.

Потребительский рынок республики остается одним из важнейших драйверов развития. Практически каждый пятый занятый в экономике региона работает в области торговли, а это более 300 тысяч человек.