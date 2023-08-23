В Башкирии ремонтируют дороги, ведущие к популярным туристическим местам

В этом году также отремонтировали более 3 км дороги Благовещенск – Павловка. Она ведет к самому большому искусственному водоему Башкортостана – Павловскому водохранилищу. А еще в этом направлении располагаются такие достопримечательности, как Успенский Свято-Георгиевский монастырь, источник Красный Ключ, озеро Сарва. Здесь приведут в порядок еще 10 километров. Отремонтировали участок трассы Уфа – Бирск – Янаул длиной 9 км. Эта дорога связывает северные районы республики с башкирской столицей.