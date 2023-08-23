В Башкирии ремонтируют дороги, ведущие к популярным туристическим местам

В Кармаскалинском районе завершается ремонт дороги – одного из главных туристических маршрутов республики. Всего к концу этого года в рамках капремонта будет отремонтировано 140 км дорог, 29 из них уже привели в порядок. К работам относятся трассы, ведущие к популярным туристическим местам: Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Бирск – Янаул, а также дорога Благовещенск – Павловка. Установлены знаки туристической навигации.
Ремонт трассы Уфа – Инзер – Белорецк идет 24 на 7. За пять дней заасфальтировали 16 километров, еще столько же предстоит. Также добавят дополнительную полосу. Эта дорога – одна из важнейших на пути к Южно-Уральскому природному заповеднику, урочищу Арский камень, Инзерским зубчаткам, горнолыжному центру «Мраткино», базе отдыха «Абзаково».
В этом году также отремонтировали более 3 км дороги Благовещенск – Павловка. Она ведет к самому большому искусственному водоему Башкортостана – Павловскому водохранилищу. А еще в этом направлении располагаются такие достопримечательности, как Успенский Свято-Георгиевский монастырь, источник Красный Ключ, озеро Сарва. Здесь приведут в порядок еще 10 километров. Отремонтировали участок трассы Уфа – Бирск – Янаул длиной 9 км. Эта дорога связывает северные районы республики с башкирской столицей.
Также планируется еще отремонтировать шесть мостов и 472 км автодорог регионального и межмуниципального значения. Благодаря этим работам обеспечивается доступность к достопримечательностям Республики Башкортостан. А самое главное – ездить становится безопаснее.