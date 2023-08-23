В Минторге Башкирии рассказали о новом меню для школьных столовых

Фрикадельки «Наполи», котлеты де-воляй и чиполетти из говядины. Вот только часть того, что намерены предложить школьникам в столовых. В Минторге рассказали, что разработали два варианта нового меню, одно из которых – базовое, т.е. обязательное, другое – альтернативное, которое и будет включать в себя ряд новых наименований.