В Минторге Башкирии рассказали о новом меню для школьных столовых

Фрикадельки «Наполи», котлеты де-воляй и чиполетти из говядины. Вот только часть того, что намерены предложить школьникам в столовых. В Минторге рассказали, что разработали два варианта нового меню, одно из которых – базовое, т.е. обязательное, другое – альтернативное, которое и будет включать в себя ряд новых наименований.
В альтернативном меню, например, также значатся митболы с томатным соусом, наггетсы, суп харчо, фишболы, творожное суфле. При составлении учитывались пожелания и потребности детей и их родителей, а также современные тенденции здорового питания.