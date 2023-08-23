В Минторге Башкирии рассказали о новом меню для школьных столовых

Фрикадельки «Наполи», котлеты де-воляй и чиполетти из говядины. Вот только часть того, что намерены предложить школьникам в столовых. В Минторге рассказали, что разработали два варианта нового меню, одно из которых – базовое, т.е. обязательное, другое – альтернативное, которое и будет включать в себя ряд новых наименований.

В альтернативном меню, например, также значатся митболы с томатным соусом, наггетсы, суп харчо, фишболы, творожное суфле. При составлении учитывались пожелания и потребности детей и их родителей, а также современные тенденции здорового питания.

Когда дети приходят в школьную столовую, для них меню должно быть не только натуральным, полезным, соответствующим всем необходимым нормам, но и интересным с точки зрения восприятия. Новые блюда – это не только новые названия, это и новый вкус, и новый состав.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
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