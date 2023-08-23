В Уфе пройдет первенство мира по борьбе на поясах для спортсменов до 17 лет

В турнире будут участвовать спортсмены из 17 стран. Эти соревнования пройдут в рамках I Международных спортивных игр национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». Торжественное открытие пройдет 25 августа в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Честь республики будут защищать девять спортсменов.
Лучшие из лучших в республике приехали готовиться к первенству мира в Белорецк. Большинство из них участвовать в соревнованиях такого уровня будут впервые. Белорецк был выбран неслучайно: отсюда вышло немало талантливых борцов. Подъем у ребят в семь утра, а в восемь часов по расписанию зарядка. Она у борцов мало напоминает привычную утреннюю гимнастику. Уже здесь ребята получают хорошую нагрузку от тренера Альфии Алимгужиной.
В составе башкирской команды, которая отправится на первенство мира, три парня и шесть девушек. Один из тех, кто будет защищать честь республики, – Булат Шарипов. В команде он представляет Туймазинский район. Борьбой на поясах начал заниматься в родном селе Ильчимбетово.
Тимур Тимеркаев из села Шаран. Недавно закончил девятый класс. Любовь к борьбе на поясах у него в генах. Этим видом спорта занималось не одно поколение его семьи.
Сразу три девушки из числа тех, кто будет участвовать в первенстве мира в Уфе, представляют Белорецкий район. Алтынай Ахмедьянова и Эвелина Юмагулова из Абзаково, а также Карина Загидуллина из Новоабзаково.
Еще одна чемпионка России в составе сборной Башкортостана – Виктория Шевелева из Октябрьского. Девушке 17 лет, и она впервые будет участвовать в соревнованиях такого уровня.
Уже скоро для каждого из ребят наступит самый волнительный момент в их спортивной жизни. Выступать на первенстве мира всегда почетно, тем более на домашнем ковре.