В Уфе пройдет первенство мира по борьбе на поясах для спортсменов до 17 лет

В турнире будут участвовать спортсмены из 17 стран. Эти соревнования пройдут в рамках I Международных спортивных игр национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». Торжественное открытие пройдет 25 августа в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Честь республики будут защищать девять спортсменов.

Лучшие из лучших в республике приехали готовиться к первенству мира в Белорецк. Большинство из них участвовать в соревнованиях такого уровня будут впервые. Белорецк был выбран неслучайно: отсюда вышло немало талантливых борцов. Подъем у ребят в семь утра, а в восемь часов по расписанию зарядка. Она у борцов мало напоминает привычную утреннюю гимнастику. Уже здесь ребята получают хорошую нагрузку от тренера Альфии Алимгужиной.

Вообще весь сбор мы будем работать над техникой, совершенствовать ее. Ребята из разных городов нашей республики. Будем обмениваться опытом, настраиваться на основные соревнования и получать от этого результат. Альфия Алимгужина, старший тренер юношеской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

В составе башкирской команды, которая отправится на первенство мира, три парня и шесть девушек. Один из тех, кто будет защищать честь республики, – Булат Шарипов. В команде он представляет Туймазинский район. Борьбой на поясах начал заниматься в родном селе Ильчимбетово.

Занимаюсь борьбой с восьми лет. До 11 лет я занимался у себя в деревне. Потом начал ездить в город Туймазы. Попал в борьбу после того, как объявление увидел. Я пошел, захотел попробовать, и мне понравилось. Знаю только одного соперника, из Карачаево-Черкесии. Булат Шарипов, член юношеской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

Тимур Тимеркаев из села Шаран. Недавно закончил девятый класс. Любовь к борьбе на поясах у него в генах. Этим видом спорта занималось не одно поколение его семьи.

У меня оба дедушки занимались борьбой. Родители хотели отдать. Я все-таки пошел, и мне понравилось, с шестого класса. Главное – себя перебороть и не бояться. В принципе, мы все умеем и можем. Все ошибки от волнения и неуверенности в себе. Тимур Тимеркаев, член юношеской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

Сразу три девушки из числа тех, кто будет участвовать в первенстве мира в Уфе, представляют Белорецкий район. Алтынай Ахмедьянова и Эвелина Юмагулова из Абзаково, а также Карина Загидуллина из Новоабзаково.

У меня это в первый раз. Испытываю небольшой стресс, можно сказать. На первенстве России то же самое было. Девчонки на вид были намного сильнее. Но я смогла. Карина Загидуллина, член юношеской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

Еще одна чемпионка России в составе сборной Башкортостана – Виктория Шевелева из Октябрьского. Девушке 17 лет, и она впервые будет участвовать в соревнованиях такого уровня.

Есть волнение, для меня это очень большое событие. Я даже не ожидала, что так произойдет. Тяжело, но мир сам себя не возьмет. Виктория Шевелева, член юношеской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах