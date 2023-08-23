В Уфе прошли спортивные состязания на кубок «Алга, патриот!»

В уфимском парке Лесоводов прошли командные соревнования по альтернативным видам спорта на кубок «Алга, патриот!». Такое мероприятие проходило впервые, в нем приняли участие 200 человек.
За победу боролись 16 команд министерств и ведомств республики. Каждый коллектив перед началом стартов представлял свою команду исполнением патриотической песни и девизом.
Состязания проходили в дисциплинах гигабол, полоса препятствий и другим. По итогам состязаний лучшими удалось стать команде «Трактористы» – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан. Полосу препятствий им удалось пройти за максимально короткое время.