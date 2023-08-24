В Башкирии стартовала прививочная кампания против гриппа

В Башкирию поступила отечественная вакцина СОВИГРИПП и Ультрикс Квадри. Их фармакологические свойства предупреждают инфицирование штаммами, которые будут распространяться в течение всего эпидемиологического сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В этом году планируется привить более 2 млн жителей Башкирии – это 60% от всего населения республики. Благодаря вакцинации в обществе появится так называемая «иммунная» прослойка, которая будет препятствовать распространению вируса.

Прививать будут всех, кто относится к группам повышенного риска: дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, страдающие сахарным диабетом, а также лица с ослабленным иммунитетом.