В Башкирии льготникам отдадут более 270 земельных участков

В Башкирии бесплатно раздают земли, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Участки смогут получить льготные категории граждан, информирует пресс-служба регионального Минземимущества.

Наделы, площадью 10 соток каждый, расположены в Сибае на улицах Михаила Меркулова, Башира Гумерова, Маснави Гарифуллина и других. Планируется раздать 273 таких участка.

Бесплатное получение земель доступно льготным категориям граждан. Это те, ко нуждается в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.