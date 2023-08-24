В Башкирии льготникам отдадут более 270 земельных участков

В Башкирии бесплатно раздают земли, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Участки смогут получить льготные категории граждан, информирует пресс-служба регионального Минземимущества.
Наделы, площадью 10 соток каждый, расположены в Сибае на улицах Михаила Меркулова, Башира Гумерова, Маснави Гарифуллина и других. Планируется раздать 273 таких участка.
Бесплатное получение земель доступно льготным категориям граждан. Это те, ко нуждается в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.
При этом последние могут вместо участка оформить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.