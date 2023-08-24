В Башкирии в оборот поступили обновленные пятирублевые купюры

В Башкирию поступили новые пятирублевые купюры, выпуск которых был возобновлен Центральным Банком страны в прошлом году. Внешне они не имеют отличий от банкнот образца 1998 года. Однако, как утверждают эксперты, их сделали более долговечными: купюры покрывают специальным защитным лаком, что увеличивает срок их службы примерно на 30%.

По словам заместителя управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егора Михтанюка, эти банкноты не выводились из оборота. Просто на протяжении нескольких лет их не печатали, поэтому встречались они довольно редко. В начале нулевых пятирублевые купюры пользовались особым спросом, но быстро изнашивались. В этой связи финансовый регулятор принял решение об их замене на долговечные монеты. При этом сегодня печать стала выгоднее чеканки, отметил Егор Михтанюк.