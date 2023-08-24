На восточном выезде из Уфы заканчивают прокладку трубопровода

Работы завершены на 80% – это уже 23 километра. Напомним, общая протяжённость объекта составит без малого 28 км. Основной объём, в том числе через реку Белую, уже произведён.

Строители перешли на объездное шоссе в Затоне и в район Сафроновского микрорайона. После предстоит соединение трубопровода. Монтаж коллектора реализуется в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».