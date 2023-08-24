В Башкирии ежедневно увеличивается число добровольцев второго батальона имени Салавата Юлаева

В Уфе центральный штаб формирования добровольческих батальонов продолжает свою работу. Задача – сформировать второй батальон имени Салавата Юлаева.

По словам заместителя начальника центрального штаба, полковника Бориса Мужавирова, только за три прошедших дня работы штаба в обработку принято более 50 заявлений, а поток желающих ежедневно растет. Он также отметил, что в числе кандидатов преобладают сотрудники МВД. В большинстве – участники боев на Северном Кавказе и в Афганистане, а также участники спецоперации.

Также Борис Мужавиров подчеркнул, что перед подписанием контракта у кандидата уточняют, с какой целью он решил отправиться в зону СВО. Все отвечают, что идут защищать Родину вместе со своими земляками. Кроме того, в штаб обращаются жены и матери, которые интересуются выплатами их мужчинам, льготами и мерами поддержки, условиями службы, сроками контрактов. По словам начальника центрального штаба, все вопросы планомерно решаются.

Также сотрудники штаба постоянно держат связь с бойцами, которые находятся в зоне проведения спецоперации, и передают информацию о необходимом спецоборудовании на передовой. В целях решения данных вопросов штаб тесно сотрудничает с руководством региона и лично с Главой республики Радием Хабировым.

Штаб продолжает свою работу и ждет добровольцев с 09:00 до 18:00 часов в Уфе на улице Айской, 63. Звонки принимаются ежедневно по номеру +7 (987) 047-28-75. Кандидатам на вступление в батальон необходимо при себе иметь паспорт, военный билет и документы об образовании. Сначала с ними проведут профессиональное собеседование, затем отправят на медкомиссию в центральный призывной пункт. Далее – на профотбор в Росгвардию.

В региональном управлении Росгвардии рассказали, что контрактники в зоне СВО получают суточные в размере 4240 рублей за каждый день командировки. Всего за 31 день – 131 440 рублей, а за три месяца – 394 320 рублей. Кроме того, военнослужащие, которые во время службы были награждены орденом (медалью) Российской Федерации, получают единовременно пять окладов денежного содержания. Ежемесячно за награду будет начисляться 50% от оклада по воинской должности. Размер единовременной выплаты при заключении контракта составит 195 тысяч рублей. Также служащие по контракту могут воспользоваться дополнительными социальными льготами и гарантиями, которые полагаются им и членам их семей, получить статус «ветеран боевых действий» и льготное жилищное обеспечение.

Добавим, в Уфе желающие вступить в ряды батальона могут обратиться в штаб, который расположен на бульваре Славы, 6 (здание ДОСААФ). Требования к кандидатам: хорошая физическая форма и возраст не старше 55 лет. Вопросы можно задать по телефону +7 (987) 023-76-00.

Адреса и телефоны филиалов в Башкирии:

- в Стерлитамаке: улица Шафиева, 15, время работы с 8.30 до 17.30, телефон +7 (917) 403-37-34;

- в Туймазах: улица Островского, 52, время работы с 8.30 до 17.30, сб. и вс. — выходные, телефон +7 (917) 788-95-65;