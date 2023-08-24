В Башкирии прокуратура отменила закупку администрацией района дорогостоящего автомобиля

По итогам проверки соблюдения законодательства о контрактной системе прокуратура Чишминского района республики отменила закупку автомобиля стоимостью 5,6 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что в августе 2023 года МКУ «Управление муниципальным имуществом и организацией торгов» был объявлен аукцион на покупку за счет средств муниципального бюджета иномарки Chery Tiggo 8 Pro Max, стоимость которого указана выше.

В ходе проверки установлено, что некоторые требования к параметрам объекта закупки ограничивали количество потенциальных участников аукциона. В частности, в описании товара указывались характеристики только одной марки автомобиля, а в наименовании не отсутствовало указание на возможность замены его на эквивалент.