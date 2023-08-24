В Уфе госэкспертиза одобрила установку мемориала Муртазе Рахимову

Эксперты регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия одобрили проект установки памятника первому президенту Башкирии – Муртазе Рахимову. Он будет установлен между двух фонтанов перед зданием Госсобрания – Курултая республики.

В описании проекта сказано, что в центре площадки на двухступенчатом постаменте из гранита будет располагаться бронзовая скульптура Муртазы Рахимова. Высота скульптуры – 3,9 метра. На заднем плане разместят карту Башкирии и текст первой статьи Конституции республики, которую Рахимов принял на двух языках.