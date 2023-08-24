В Уфе прошёл фестиваль художественного войлока «Войлокфест». Он проходит второй год подряд. В прошлый раз собирались только профессиональные специалисты. Сейчас фестиваль привлёк внимание и детей.
В выставочном зале «Ижад» представили произведения войлочников разных возрастов. В экспозицию вошли не только композиции, но и предметы одежды и аксессуары. Всего несколько сотен авторов из России и Казахстана. Увидеть их работы можно в течение месяца.
Также организаторы будут проводить мастер-классы по войлоковалянию, игры, лекции. Кроме того, в рамках фестиваля запланировано коллективное лоскутное валяние войлока. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Заявки можно отправлять по электронному адресу: [email protected].