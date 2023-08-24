В одном из районов Башкирии отпраздновали Яблочный Спас

В Иглинском районе отпраздновали Яблочный Спас или, как его по-другому называют, Преображение Господне. В этот день принято готовить выпечку из созревших к этому времени плодов. В селе Кудеевка местные жители решили посоревноваться в мастерстве в конкурсе «Яблочное лакомство» и презентации «Волшебная корзина». Хозяйки потрудились не только над вкусовыми качествами блюд, но и над оформлением.