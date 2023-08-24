В одном из районов Башкирии отпраздновали Яблочный Спас

В Иглинском районе отпраздновали Яблочный Спас или, как его по-другому называют, Преображение Господне. В этот день принято готовить выпечку из созревших к этому времени плодов. В селе Кудеевка местные жители решили посоревноваться в мастерстве в конкурсе «Яблочное лакомство» и презентации «Волшебная корзина». Хозяйки потрудились не только над вкусовыми качествами блюд, но и над оформлением.
А на шашечном турнире среди детей на поле деление не на белые и чёрные, а на красные и зёленые: участники играют яблоками. Жители решили отдать дань традициям и на сцене, проведя конкурс «Спасская частушка». Перед гостями праздника выступили творческие коллективы Иглинского района, среди которых был прославленный народный фольклорный ансамбль русской песни «Хусточка». Ремесленники представили свои работы: деревянные скульптуры, плетёные корзины.