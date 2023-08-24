В Башкирии предприниматель построит круглогодичную горнолыжную трассу

В башкирских Учалах предприниматель Оскар Аверьянов построит первую в нашем регионе круглогодичную горнолыжную трассу. В настоящее время в России таких трасс только две. Третья теперь появится в Башкирии. Об этом в своих социальных сетях написал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
Предприниматель получил грант на открытие этого спортивного объекта, одержав победу в конкурсе на развитие инфраструктуры в сфере туризма.
Площадка под строительство трассы уже определена. Склон покроют искусственным снегозаменяющим покрытием, что позволит профессиональным спортсменам и простым любителям этого вида спорта тренироваться в любое время года и в любую погоду.
Фото: телеграм-канал Рустема Афзалова