В Башкирии предприниматель построит круглогодичную горнолыжную трассу

В башкирских Учалах предприниматель Оскар Аверьянов построит первую в нашем регионе круглогодичную горнолыжную трассу. В настоящее время в России таких трасс только две. Третья теперь появится в Башкирии. Об этом в своих социальных сетях написал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

Предприниматель получил грант на открытие этого спортивного объекта, одержав победу в конкурсе на развитие инфраструктуры в сфере туризма.

Это уже абсолютно другой уровень и другие возможности. И гораздо больший поток туристов, конечно. Грантовые средства помогут появиться новой точке притяжения – уникальной и многообещающей. Ждём с нетерпением! Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Бшкортостан

Площадка под строительство трассы уже определена. Склон покроют искусственным снегозаменяющим покрытием, что позволит профессиональным спортсменам и простым любителям этого вида спорта тренироваться в любое время года и в любую погоду.