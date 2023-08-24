В Башкирии старшеклассники начнут учить историю по новым учебникам

Во всех школах страны с 1 сентября учащиеся 10-11 классов будут учить историю по обновленным единым учебникам. Он состоит из четырех томов – «История России» и «Всеобщая история» для учащихся старших классов.

Авторами учебника являются председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский и академик Александр Чубарьян. Новое издание содержит наиболее полную историческую картину по тем событиям, которые происходили в стране и мире.

По словам Александра Чубарьяна, в обновленной версии учебного пособия много информации о Китае, Японии, Индии. Впервые в учебник включен раздел об Африканском континенте. Также есть разделы о Латинской Америке. Кроме того, новый учебник не политизирован и содержит объективное изложение исторических фактов в отличие от предыдущих версий.