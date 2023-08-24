В Башкирии экс-полицейского осудили за избиение подростка

В Иглинском районе перед судом предстал бывший полицейский. Мужчину обвинили в избиении 15-летнего подростка.
По версии следствия, в июне прошлого года руководитель фермерского хозяйства решил, что подросток повредил его имущество. В состоянии алкогольного опьянения он избил мальчика. Подростку был причинен вред здоровью средней тяжести.
После в октябре, будучи подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев, мужчина вновь ударил подростка рукой по лицу, а также в ходе ссоры ударил в грудь его сестру. Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы.