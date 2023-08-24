В Башкирии фиксируют рост детского травматизма на железных дорогах

В Башкирии все чаще фиксируют случаи детского травматизма на железнодорожных путях. С начала текущего года в границах региона Куйбышевской железной дороги травмы получили 23 человека, из которых трое – несовершеннолетние дети, 19 погибли из-за травм, несовместимых с жизнью, причем двое из них – дети.

Самой распространенной причиной смертельных и несчастных случаев на железной дороге остается нарушение гражданами правил безопасности на транспорте. К примеру, в январе на перегоне Мурапталово — Ермолаево серьезные травмы получил подросток. Он шел вдоль путей в наушниках и капюшоне. В июле в Давлеканово произошел трагический случай, который унес жизнь ребенка: дети играли на очень близком расстоянии от токоведущих частей (напряжение более 1000 вольт) железнодорожной инфраструктуры – девочку ударило током. В июне на станции Шингак-Куль погиб ребенок, перебегавший пути в неположенном месте в непосредственной близости от приближающегося поезда.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что в целях предупреждения травматизма в зоне движения поездов железнодорожники проводят профилактические рейды вместе с сотрудниками транспортной полиции. Кроме того, реализуется целый комплекс технических мер: строительство и модернизация пешеходных переходов, установка специальных заградительных устройств.