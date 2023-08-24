В Башкирии снимают полнометражный фильм о детдомовцах

Несколько дней назад в Башкирии начались съемки художественного фильма «Не оставляйте нас», сюжет которого посвящен детям из детских домов. За основу взята повесть башкирского писателя Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!».

Первые съемки состоялись в селе Охлебинино Иглинского района, где на первой локации кинематографисты по традиции символически разбили тарелку.

Производством фильма на русском занимались специалисты киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова. Автор сценария – Магафур Тимербулатов. Режиссер-постановщик – Вилюра Исяндавлетова. В главных ролях: Ансар Шаяхметов, Григорий Казаков, Семен Шарыгин, Саида Аминева, Эльмира Юлдашева. Также в фильме снимаются известные башкирские актеры Алмаз Амиров, Фиргат Гарипов, Айсылу Юмагулова и другие.