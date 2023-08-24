Жительница Уфы сыграет свадьбу в эфире популярного шоу

21-летняя Даша из Уфы стала участницей шоу «Четыре свадьбы». Программа выйдет в эфир сегодня, 24 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница».

С 24-летним женихом Димой девушку познакомил её бывший молодой человек. Отношения между ними начали развиваться так стремительно, что паре даже пришлось некоторое время скрывать их.