Жительница Уфы сыграет свадьбу в эфире популярного шоу

21-летняя Даша из Уфы стала участницей шоу «Четыре свадьбы». Программа выйдет в эфир сегодня, 24 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница».
С 24-летним женихом Димой девушку познакомил её бывший молодой человек. Отношения между ними начали развиваться так стремительно, что паре даже пришлось некоторое время скрывать их.
Возлюбленные сыграют свадьбу в Москве в классическом стиле с бюджетом 250 тысяч рублей.
В каждом выпуске программы четыре невесты из разных уголков России борются за главный денежный приз и звание лучшей свадьбы страны. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки за свадебное платье, образ жениха, банкетное меню и оформление зала.