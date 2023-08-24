В Башкирии появятся фабрика-кухня и новые рестораны фастфуда

Сегодня на площадке форума «Дни ритейла в Приволжье» подписаны соглашения о строительстве фабрики-кухни и сети предприятий быстрого обслуживания. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Он сообщил, что ООО «Региональная сеть предприятий питания» намерена реализовать на территории региона проект строительства сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка». Объем вложений по проекту составит 1200 млн рублей. Появится порядка 800 рабочих мест. Сегодня в республике действует 13 таких «точек».

Проект ООО ГК «Пышка» предполагает строительство фабрики-кухни. По данному проекту объем инвестиций в форме капитальных вложений составит до 700 млн рублей. Ожидаемое количество рабочих мест – около 350.