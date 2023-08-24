Радий Хабиров показал, как идет реконструкция сада имени Аксакова

Глава Башкирии в своем телеграм-канале рассказал о том, как идет реконструкция сада имени С.Т. Аксакова.

По его словам, работы здесь будут завершены в обещанный срок – уже 11 октября, в День Республики, сад будет открыт для посетителей.

В настоящее время территорию приводят в порядок. Сама же зона отдыха будет иметь отличия от многих других, которые сейчас благоустраивают в Башкирии. Сад получится уютным и камерным, и непременно понравится жителям региона, подчеркнул Радий Хабиров.