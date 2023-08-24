Радий Хабиров наградил добровольцев знаком Главы Башкортостана «Волонтёр республики»

Радий Хабиров наградил добровольцев нагрудным знаком Главы Башкортостана «Волонтёр республики». В Бурзянском районе продолжает свою работу молодёжный форум «Йыйын-2023», который республика принимает четвёртый год подряд. Волонтёрство – одно из направлений работы форума.

Также открыты и другие платформы, одна из которых посвящена теме эффективного сопровождения молодёжи со школьной скамьи. В сессии приняли участие активисты местных отделений «Движения Первых». Общественная организация реализует актуальные проекты по 12 направлениям деятельности, куда, в частности, входит вовлечение детей и молодёжи в предпринимательскую среду.