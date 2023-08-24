Жители Башкирии могут ездить в общественном транспорте со скидками за проезд

В период с 1 сентября по 31 декабря текущего гожа жители республики могут получить дополнительную скидку на проезд в транспорте, сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии. Снижение стоимости проезда проводится в рамках акции, которую проводит АО «Национальная система платёжных карт МИР».

К примеру, пассажиры, оплатившие проезд с помощью смартфона, который привязан к карте «Мир», отдадут на 8 рублей меньше действующего тарифа. Акция будет действовать в автобусах и электротранспорте, где установлены терминалы для бесконтактной оплаты.

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, достаточно загрузить карту «Мир» в свой смартфон, после чего проезд можно оплачивать со скидкой. Владельцы карт «Алга», для которых действует скидка в 5 рублей, получат общую скидку в размере 13 рублей.