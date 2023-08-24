В Уфе обсудили создание Евразийского олимпийского комитета

На площадке Центра управления республикой встретились члены генерального совета ассамблеи народов Евразии и общественного совета республиканского представительства. Участники заседания рассмотрели промежуточные итоги деятельности представительств организации.
Первоначальной целью ассамблеи было установление многостороннего сотрудничества и согласия в обществе путём развития народной дипломатии. Представительство в республике было создано два с половиной года назад, и всё это время оно занималось продвижением Башкортостана в странах Евразии, ведения культурно-познавательной, научно-исследовательской деятельности.
Министр культуры республики выступила на заседании с предложением о проведении в Башкортостане международного музыкального телевизионного конкурса «Голос Евразии». У нашего региона уже есть большой опыт проведения крупных культурных мероприятий. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов отметил, что Уфа – лучшее место для старта проекта.