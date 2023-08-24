В Уфе обсудили создание Евразийского олимпийского комитета

Первоначальной целью ассамблеи было установление многостороннего сотрудничества и согласия в обществе путём развития народной дипломатии. Представительство в республике было создано два с половиной года назад, и всё это время оно занималось продвижением Башкортостана в странах Евразии, ведения культурно-познавательной, научно-исследовательской деятельности.