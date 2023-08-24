Станция «Затон-Восточный» в Уфе позволит обеспечить водоотведением более 4 млн кв. м

Позволит обеспечить водоотведением более четырёх миллионов квадратных метров нового жилья. В Уфе продолжают строить канализационную насосную станцию «Затон-Восточный» – это крупнейший коммунальный объект, вместе с которым возводится ещё и коллектор до очистных сооружений протяженностью почти 28 километров.

142 тысячи кубометров в сутки – проектная мощность канализационной насосной станции «Затон-Восточный». Для примера, действующая КНС «Затон» может за то же время перекачивать 22 куба. Это значит, что новая станция может обеспечить водоотведение нескольких таких микрорайонов. Объект строят с перспективой жилой застройки Забелья. Работы здесь выполнены более чем на 70 процентов.

Это будет самая современная в республике насосная станция с автоматизацией всех процессов. По словам представителей подрядной организации, её оборудуют ещё суперсовременной системой озонирования, что позволит исключить неприятные запахи и дискомфорт для жителей близлежащих домов в перспективе.